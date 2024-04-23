Знаменитости 23 апреля 2024, 12:34 Оззи Осборн во второй раз войдет в Зал славы рок-н-ролла

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Британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath Оззи Осборн в 2024 году во второй раз войдет в Зал славы рок-н-ролла. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу музея, расположенного в Кливленде.

В первый раз музыкант был включен в Зал в 2006 году как участник коллектива Black Sabbath. Сейчас он попадет туда уже как сольный исполнитель. Сам певец признался, что невероятно горд получить такое признание.

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Отмечается, что в 2024 году в Зал славы рок-н-ролла включат певицу Шер, кантри-исполнителя Джимми Баффетта, группы Foreigner, MC5, Kool & The Gang и A Tribe Called Quest, добавили «Известия».