Оззи Осборн пожаловался на здоровье

Артист отметил, что в прошлом году упал в своем доме. После этого у него возникли боли в шее, которую он травмировал в 2003 году.

«Если бы можно было выбирать между болезнью Паркинсона и чертовой шеей, я бы выбрал Паркинсона, я уже год ничего не могу делать», — подчеркнул Осборн.

По словам певца, весь 2019 год он страдал от инфекции в руке и пневмонии, а после этого перенес операцию. Британец пожаловался на круглосуточную боль в шее, спине, руках и плечах и болезнь Паркинсона. Сейчас он принимает большое количество обезболивающих препаратов.

Ранее Оззи Осборн отменил часть своего турне из-за серьезного заболевания.