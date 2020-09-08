Оззи Осборн оценил идею воссоединения Black Sabbath

Осборна попросили прокомментировать слова гитариста легендарной группы Тони Айомми о желании вновь собрать Black Sabbath для выступления.

«Нет, не со мной. Для меня все кончено. Единственное, о чем я жалею, так это о том, что не сыграл прощальный концерт с барабанщиком Биллом Уордом. Я действительно переживал по этому поводу. Это было бы очень здорово. Мы пару раз говорили с Тони о том, чтобы снова выступать вместе, но у меня нет ни малейшего желания это делать. Может быть, Тони просто скучно», — объяснил музыкант.

Осборн рассказал, что из всех членов Black Sabbath чаще всего общается именно с Айомми.

21 февраля у Оззи вышел альбом «Ordinary Man» — его первая сольная работа с 2010 года. Пластинка была записана всего за четыре недели, и исполнитель заметил в прошлом сентябре, что чувствовал, будто умирает, пока снова не взялся за музыку.