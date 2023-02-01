Знаменитости 01 февраля 2023, 16:42 Оззи Осборн объявил о завершении концертной деятельности Британский музыкант Оззи Осборн перестанет давать концерты из-за проблем с позвоночником РИА «Новости»

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Британский рокер Оззи Осборн объявил о прекращении концертной деятельности. Он сообщил в Twitter, что отменил запланированный на 2023 год гастрольный тур из-за ухудшившегося здоровья.

Экс-участник легендарной рок-группы Black Sabbath напомнил, что четыре года назад получил серьезную травму позвоночника. Музыкант мечтал вернуться на сцену, так как его голосовые данные в отличном состоянии. Но после трех операций, процедур со стволовыми клетками и «бесконечных сеансов физиотерапии» здоровье 74-летнего Осборна не улучшилось.

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«Никогда не мог себе представить, что дни моих концертных туров будут сочтены подобным образом», — сказал рокер.

В 2023 году он планировал выступить с концертами Европе и США. Тур под названием No More Tours II должен был состояться еще в 2017 году. Но гастроли переносили из-за слабого здоровья музыканта.

В 2020 году причиной тому стала болезнь Паркинсона. Спустя время коронавирус сыграл свою роль. Оззи Осборн пояснил, что физически не способен дать запланированные концерты.