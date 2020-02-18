18 февраля 2020, 13:14
Оззи Осборн не будет выступать до мая из-за тяжелого заболевания
Британскому рок-музыканту, бывшему фронтмену группы Black Sabbath Оззи Осборну пришлось отменить часть своего турне. Большая часть концертов должна была пройти в США. РИА ФАН написало, что отмена выступления связана с тяжелым заболеванием певца.
У Осборна диагностировали болезнь Паркинсона. Он сообщил, что не сможет начать турне в мае, так как в апреле собирается отправиться на лечение в Швейцарию. Оно займет около двух месяцев.