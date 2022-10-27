Озвучены подробности второго сезона сериала «Игра в кальмара» | 360°

Знаменитости 27 октября 2022, 13:28 Озвучены подробности второго сезона сериала «Игра в кальмара» Teleprogramma.pro: во втором сезоне Сон Ки Хун станет более решительным Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В некоторых СМИ появилась новость о том, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо может принять участие в съемках второго сезона сериала «Игра в кальмара». Продолжение нашумевшего во всем мире проекта выйдет на экраны скорее всего в 2024 году, написала Teleprogramma.pro.

Актер Ли Джон Джэ в разговоре с журналистами рассказал, что во втором сезоне его персонаж Сон Ки Хун немного изменится. Он станет более решительным несмотря на то, что зрители привыкли к добряку.

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«Но если Сон Ки Хун станет слишком решительным, то людям будет совсем скучно смотреть. Поэтому я надеюсь, что он не убьет в себе того забавного и веселого парня», — добавил актер.

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Что же касается вступления в «Игру» Леонардо Ди Каприо, режиссер проекта Хван Дон Хек отметил, что приглашение артиста в следующие серии не входит в его планы. Связано это с тем, что съемки по-прежнему будут проходить в Корее. Когда место действия изменится, то он подумает и о Ди Каприо.