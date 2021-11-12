Озвучены гонорары российских звезд на новогодних корпоративах

Организаторы концертов рассказали, что из-за пандемии коронавируса снизился спрос на приглашенных гостей, а вместе с тем упали и их гонорары. Кто же сейчас из артистов российской эстрады наиболее востребован, рассказал сайт NEWS.ru.

По словам звездного промоутера Юрия Борисова, раньше о выступлениях на Новый год заказчики договаривались с артистами за десять месяцев до мероприятия. Сейчас предложения поступают лишь в ноябре, причем платежеспособность сохранилась лишь у людей, живущих на Рублевке.

Все они по-прежнему предпочитают приглашать один и тот же круг звезд «первого эшелона»: Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Григория Лепса. На сумму гонорара артиста влияет не только масштаб певца, но и дата заказа.

Промоутер отметил, что блогеров и молодых певцов заказывает не реже, чем поп-исполнителей. Среди самых востребованных Борисов отметил Моргенштерна, Клаву Коку, Влада Бумагу. Все они могут стоить дороже, чем пять концертов у Николая Баскова.

Моргенштерн в декабре будет стоить примерно семь миллионов рублей, Полина Гагарина — столько же. Дима Билан и Нюша — до трех миллионов рублей, Лолита — два с половиной миллиона рублей. Выступление таких комиков, как Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков и Руслан Белый в концертном агентстве ProStars оценили в два миллиона рублей.

В декабре 2021 года одним из самых дорогих артистов стал Григорий Лепс. Его можно пригласить на новогоднее мероприятие за 12 миллионов рублей. В то время как примадонна российской эстрады Алла Пугачева обойдется до 10 миллионов.