Озвучено имя нового председателя Российского Оскаровского комитета

Член Европейской Академии кино и телевидения, режиссер Павел Чухрай сменит на посту председателя Российского Оскаровского комитета режиссера Владимира Меньшова, который скончался в июле этого года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комитет.

Решение о назначении Чухрая было принято большинством голосов, написало ИА Nation News.

Павел Чухрай за свою карьеру снял более десятка кинокартин. Его драма «Вор» с Владимиром Меньшовым претендовала на «Оскар» и «Золотой глобус».

Также в 2002 году Чухрай стал режиссером одной из пяти новелл «Дети из бездны», которые продюсировал Стивен Спилберг.