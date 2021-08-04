Озвучено имя актера, который мог являться настоящим отцом Марии Голубкиной

Множество слухов всегда ходило вокруг того, кто является отцом Марии Голубкиной. Говорили и о Николае Щербинском-Арсеньеве, и об Андрее Миронове. Однако недавно появилась дополнительная информация о том, кто может являться папой актрисы. Администратор «Москонцерта» Нина Федорова считает, что настоящим отцом Марии является знаменитый актер Алексей Баталов.

«Поглядите, как они похожи носами! А еще Мария — вылитая дочка Алексея Владимировича от первого брака — Надежда», — рассказала Федорова. Ее процитировала «Экспресс Газета».

Женщина рассказала, что отношения Ларисы Голубкиной — мамы Марии — и Алексея Баталова длились на протяжении нескольких лет. Она отметила, что отец Ларисы Ивановны в то время гордился любовными отношениями своей дочери с Баталовым.

Ранее СМИ утверждали, что отец Марии Голубкиной — сценарист Николай Щербинский-Арсеньев, передало «Утро.ру».

Лариса Голубкина в 1977 году вышла замуж за Андрея Миронова. До свадьбы пару долгое время связывали дружеские отношения, поэтому многие стали предполагать, что отцом Марии является именно звезда фильма «Берегись автомобиля». Сама Мария Голубкина считала своим родителем именно Миронова.