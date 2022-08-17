«Ожидаем музыкантов из Турции и Бразилии». Бутман рассказал о фестивале «Джазовые сезоны»

Международный фестиваль «Джазовые сезоны» пройдет 20 и 21 августа в музее-заповеднике «Горки Ленинские». На сцену выдут не только российские исполнители, но и зарубежные артисты. Об этом в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик рассказал музыкант Игорь Бутман.

«Мы ожидаем музыкантов из Турции. Совсем недавно мы были в Анталье, где проходит один из самых знаменитых джазовых фестивалей Akra Jazz. на котором выступали звезды со всего мира. Мы увидели замечательных турецких джазовых музыкантов», — сказал Бутман.

Он добавил, что познакомился с молодой группой, которая приедет на «Джазовые сезоны» в Подмосковье. Также на фестивале выступят бразильские и кубинские музыканты.

«В этом году на фестивале будут представлены все виды джазового искусства. Мы всех ждем», — заявил музыкант.

По словам Бутмана, организаторы стараются разнообразить фестиваль. Площадку проведения мероприятия увеличили, а также поставили фуд-корт и продумали развлечения для детей.

«У нас будет сеанс одновременной игры с Федерацией шахмат России. Один из наших музыкантов очень хорошо играет в шахматы. Вот мы проверим, как хорошо он играет. Надеемся, что приедет и шахматист Анатолий Карпов», — сказал музыкант.

Бутман пообещал представить на одном фестивале разные виды джазовой музыки. Он подчеркнул, что лучше Подмосковья нет площадки.