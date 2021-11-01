Oxxxymiron выпустил новый клип

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) выпустил новый клип на первый сольный трек за несколько лет, а также намекнул фанатам на скорый выход нового альбома. В треке «Кто убил Марка?» рэпер рассказывает о своих внутренних переживаниях и отвечает на накопившиеся к нему вопросы. Об этом сообщила «Газета.ru».

Ссылку на новый клип рэпер опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Название трека «Кто убил Марка?» отсылает к главному герою второго (и пока последнего) альбома Мирона «Горгород», который вышел в 2015 году.

Кроме того, рэпер запустил сайт «Когда альбом?», где отмечены локации в разных городах России, в которых появились рекламные плакаты с надписью «когда альбом». Поклонники решили, что таким образом Oxxxymiron намекает, что вскоре можно ждать его новый релиз. Однако пока подробностей о новой пластинке и дате ее выхода нет.