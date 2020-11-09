Овсиенко сообщила, что хотела бы стать матерью во второй раз

Певица опровергла информацию об опасной для здоровья зависимости. В настоящий момент Овсиенко отдыхает в Крыму и время от времени публикует в соцсетях совместные снимки с мужем Александром Меркуловым.

«Мы вновь хотим стать родителями, часто говорим об этом. Мы люди верующие, много времени проводим за молитвой. Конечно, я понимаю, сколько мне лет, но есть разные способы», — отметила Татьяна.

Уточняется, что избранник 54-летней артистки предложил ей воспользоваться услугами суррогатной матери. Помимо прочего, сын Игорь не исключает вариант усыновления.

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина пояснила, что женщина в таком возрасте может прибегнуть к оплодотворению через донорскую яйцеклетку. При этом стоит учитывать общее состояние здоровья женщины. Врач добавила, что каждый пациент рассматривается индивидуально.

В настоящий момент Овсиенко не делала официальных заявлений об ожидаемом пополнении в ее семье.