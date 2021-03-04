Овечкин заплатит 5 тысяч долларов за удар соперника в пах. Видео

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заплатит за запрещенный прием во время игры с «Бостоном». Россиянина оштрафовали на пять тысяч долларов.

Овечкину придется расплачиваться за то, что он ударил соперника клюшкой, сообщили в Twitter департамента безопасности игроков Национальной хоккейной лиги.

Финансовое наказание является максимальным по данному пункту правил НХЛ. Во время встречи с «Бостоном», которая закончилась со счетом 2:1 в пользу «Вашингтон Кэпиталз», Овечкин ударил в пах Трента Фредерика. За это нападающего удалили на две минуты.

Счет в начале третьего периода открыл Давид Пастрняк. Ответная шайба была от Ларса Эллера из столичного клуба. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана обеспечил победу своей команде в серии послематчевых бросков.

Александр Овечкин и двое других россиян — Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, — хотя и участвовали в матче, но ничем не отличились.