Овечкин потратил 5 млн на юбилей

Спортсмен родился 17 сентября, но собрать именитых гостей на банкете удалось только накануне.

Мероприятие вели Лера Кудрявцева и Вячеслав Манучаров. На празднике трехкратного чемпиона мира пели Полина Гагарина, Валерий Меладзе, Дмитрий Маликов, Александр Ревва. На день рождения пришли также Ольга Бузова, Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Евгений Малкин, Александр Самедов.

Овечкин потратил на развлечение пять миллионов рублей. Деньги ушли на банкет, украшение праздничного зала, создание интерактивной зоны. Для фотосъемки именинника и гостей пригласили профессиональных фотографов.

Праздник прошел в банкетном зале Orion Hall Moscow с вместимостью до 450 гостей, отметил сайт «Утро.ру».

На своем Дне рождения Овечкин исполнил с матерью медленный танец под живое исполнение песни «С днем Рождения, мама!» от Дмитрия Маликова.