Овечкин показал годовалому сыну изнанку Washington Capitals

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за хоккейный клуб НХЛ Washington Capitals, впервые взял с собой на тренировку своего сына. Годовалому Сергею Овечкину папа показал раздевалку, тренажерку и даже ледовую коробку, где тренируются хоккеисты.

Овечкину-младшему устроили целую экскурсию. Ему показали внутренние залы тренировочной базы Washington Capitals. В тренажерном зале Овечкин-младший радостно поползал на четвереньках, пока папа занимался на снарядах. В музее команды малыш увидел фотографии с отцом — правда, в хоккейной форме родителя он так и не признал.

Показали мальчику и знаменитый Кубок Стэнли, который для команды завоевал его отец. Кроме того, малыш побывал возле хоккейной коробки, где тренируется команда.

Жена Овечкина пожаловалась на выдуманное журналом Story интервью Подробнее

Овечкин-старший стал отцом впервые. Ребенок появился на свет в августе 2018 года. Малыша решили назвать Сергеем — в честь его дяди, брата хоккеиста, который трагически погиб много лет назад. Овечкин женат на дочери актрисы Веры Глаголевой, модели Анастасии Шубской. Пара познакомилась более 10 лет назад в «Русском доме» на Олимпиаде в Пекине.