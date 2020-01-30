Овечкин надел свитер с номером Брайанта перед игрой с «Нэшвиллом»

Российский форвард Александр Овечкин, играющий в клубе «Вашингтон» Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вышел на разминку перед матчем в «Нэшвиллом» в особом свитере-джерси в память о Коби Брайанте. Баскетболист погиб 26 января.

Коби Брайант в начале своей карьеры играл под номером 8, а потом много лет выходил под номером 24. Александр Овечкин в «Вашингтоне» играет тоже под восьмым номером, но на разминку вышел в джерси с цифрами 24.

«На протяжении всей своей карьеры Овечкин восхищался баскетболом. Он долгое время восхищался Брайантом и был счастлив, когда встречался с ним. Мать Овечкина Татьяна играла в профессиональный баскетбол в СССР и завоевала две золотые олимпийские медали (1976, 1980)», — сообщается на сайте хоккейного клуба.

По данным пресс-службы «Вашингтон», на своем свитере Овечкин поставит автограф. Затем джерси продадут через аукцион. Вырученные средства спортсмен намерен направить в благотворительный фонд, который организовали Коби Брайант и его супруга Ванесса. Когда состоится аукцион, не сообщается.

26 января неподалеку от Лос-Анджелеса разбился частный вертолет. На его борту были пилот и восемь пассажиров. Все они погибли. Катастрофа унесла жизни баскетболиста Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джанны.