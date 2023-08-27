Знаменитости 27 августа 2023, 20:07 Овечкин и Бузова станцевали под песню «Мало половин» Хоккеист Овечкин станцевал с Бузовой под ее песню «Мало половин» на вечеринке РИА «Новости»

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В Москве легенда мирового хоккея Александр Овечкин посетил вечеринку, на которой также присутствовала певица Ольга Бузова. Они вместе станцевали под песню «Мало половин», сообщило РИА «Новости».

По информации агентства, нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перед стартом нового сезона отдыхает в столице. На праздничном мероприятии спортсмен вместе с Ольгой Бузовой решил станцевать под ее хит.

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Артистка разместила в социальных сетях видеоролик с хоккеистом.На кадрах видно, как Овечкин обнимает певицу и целует в щеку, а затем они начинают танцевать под песню «Мало половин».

«Люблю», — подписала Бузова свою публикацию.

Александр Овечкин занимает второе место в общем списке снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), на его счету 822 шайбы. Хоккеист уступает лишь рекордсмену — Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы в 1487 играх чемпионата.

Ранее москвичам сообщили, что фестиваль урбан-культуры FONFEST КХЛ «Хоккей в городе» впервые состоится в столице 2 сентября на территории креативного пространства «Дизайн завод». Гости смогут увидеть Александра Овечкина и взять у него автограф.