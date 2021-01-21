«Отвратительно, что мне было 15»: Хилькевич рассказала о домогательствах режиссера

Известная по сериалу «Универ» актриса Анна Хилькевич призналась подписчикам, что стала жертвой домогательств. Когда ей было 15 лет, к ней приставал режиссер, имя которого она называть не стала.

«Скажу сразу — имен не назову, данные не передам. Мне не нужен публичный суд и сжигание на костре соцсетей. Уверена, что тот человек сам все уже понимает, жизнь — интересная штука. Самое отвратительное — это то, что мне было 15 лет. Это сейчас, с высоты своего возраста я понимаю, как это мерзко выглядело», — написала Хилькевич в Instagram.

Она рассказала, что тогда только завершала обучение в театральной школе и мечтала сниматься в кино. Опыта прохождения проб у начинающей актрисы не было, а первые прошли на «Мосфильме». Хилькевич познакомилась с режиссером, который сказал, что напишет дату и адрес, куда нужно будет приехать. В итоге актрису встретили в жилой квартире.

«Мы сели на диван, он достал бумажки с текстом для проб и дал их мне в руки. Мы начали читать сцену по ролям. И тут он мне говорит: „Аня, прочитай эту сцену так, как будто я взрослый мужчина, которого ты безумно хочешь. У тебя еще не было секса, но ты хочешь испытать это со мной“», — поделилась Хилькевич.

Она добавила, что очнулась только тогда, когда сидела у режиссера на коленях. После этого актриса убежала из квартиры. По словам Хилькевич, раскрыть эту историю она решила, чтобы предостеречь юных актрис от возможных неприятностей.