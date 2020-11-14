«Отвечать не буду»: Познер отказался комментировать оскорбления от депутата Госдумы

Владимир Познер заявил, что у Советского Союза были фашистские черты. На это депутат Госдумы Валерий Рашкин ответил, что журналист относится к категории «людей-подонков». Несмотря на оскорбления, Познер не стал на них отвечать.

«На эти обвинения я отвечать вообще не буду. Никаких комментариев у меня по этому поводу нет. А что касается коммунистов, то были разные. Были люди очень достойные, были люди, которые жертвовали своей жизнью ради идеи, были люди совершенно выдающиеся», — сказал Познер НСН.

Он добавил, что среди коммунистов были не только положительные личности, но и подлецы с мерзавцами. Журналист призвал всех не обобщать.

Депутат Рашкин начал оскорблять журналиста после его слов о том, что «в определенной степени Советская Россия имела определенные фашистские черты». По словам Рашкина, Познер занимал уважаемые должности во времена СССР, при этом его убеждения не мешали ему этого делать. Сейчас же журналист якобы «переобулся» на лету и начал зарабатывать уже на «антисоветчине».

Но Познера раскритиковал не только депутат. Высказывания возмутили писателя Захара Прилепина, который считает, что СССР дал Познеру и его отцу возможность построить хорошую карьеру.