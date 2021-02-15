Отца рэп-исполнительницы Ники Минаж насмерть сбили в Нью-Йорке

Отца американской рэп-исполнительницы Ники Минаж Роберта Маража насмерть сбили в Нью-Йорке. Это произошло вечером пятницы, 12 февраля, сообщило радио «Говорит Москва».

Уточняется, что сбивший мужчину автомобиль скрылся с места ДТП. 64-летний пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии. Спустя несколько часов он скончался.

Сейчас правоохранители ищут подозреваемого. Пока нет точного описания машины, которая совершил наезд на отца знаменитости.