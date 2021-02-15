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    15 февраля 2021, 13:09

    Отца рэп-исполнительницы Ники Минаж насмерть сбили в Нью-Йорке

    Полина Петрова

    Отца американской рэп-исполнительницы Ники Минаж Роберта Маража насмерть сбили в Нью-Йорке. Это произошло вечером пятницы, 12 февраля, сообщило радио «Говорит Москва».

    Отца рэп-исполнительницы Ники Минаж насмерть сбили в Нью-Йорке

    Уточняется, что сбивший мужчину автомобиль скрылся с места ДТП. 64-летний пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии. Спустя несколько часов он скончался.

    Сейчас правоохранители ищут подозреваемого. Пока нет точного описания машины, которая совершил наезд на отца знаменитости.