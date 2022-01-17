Отсылки к сатанизму и масонам заметили в новом клипе Димы Билана

Дима Билан и Наталья Власова выпустили новый клип «Она любила музыку» — и сами не ожидали того, какой окажется реакция на новую композицию со стороны некоторых пользователей. В комментариях началась настоящая вакханалия: отдельные подписчики стали писать о том, что в самом видео и в тексте якобы можно увидеть некоторые отголоски сатанизма.

Сам клип вполне романтичный, он рассказывает о трагической любви, в которым партнерам так и не удалось построить отношения. Однако некоторые пользователи стали писать, что если прокрутить текст наоборот, можно услышать якобы сатанинские слова. Еще они нашли отсылку ко Всевидящему оку в том, что певец в какой-то момент клипа закрывает один глаз рукой.

Сам Дима Билан не стал проходить мимо таких комментариев и опубликовал в Stories в Instagram собственный ответ.

«Случайности нами правят больше, чем кто-то их расшифровывает. Я вам столько могу показать, если интересно! Но я против дьявола! Всю свою жизнь!» — прокомментировал артист.

Неизвестно, убедила ли находчивых комментаторов такой ответ. Скорее всего, они так и продолжат верить, что в песне якобы есть какие-то темные намеки и отсылки.