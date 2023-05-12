Знаменитости 12 мая 2023, 01:00 Отправку Костомарова за границу опровергли РЕН ТВ: в лечении Костомарова сохранилась положительная динамика РИА «Новости»

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров проходит лечение в Москве, в его состоянии сохранилась положительная динамика. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Он опроверг информацию о якобы отправке 46-летнего спортсмена на лечение в зарубежную клинику. По словам собеседника телеканала, сейчас Костомаров продолжает активно работать со столичными реабилитологами.

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров 8 мая впервые поделился комментарием после госпитализации. Фигурист выразил слова благодарности всем, кто за него переживал и выразил уверенность, что «выкарабкается из этой сложной ситуации».

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе. Состояние фигуриста врачи оценивали, как тяжелое, было принято решение ввести его в медикаментозную кому и подключить к аппарату ЭКМО. После того, как у спортсмена развился сепсис, хирургам пришлось ампутировать ему обе стопы и кисть руки.

Операцию по протезированию Костомарову пока не проводили. По словам медиков, пока не все раны зажили и могут понадобиться дополнительные хирургические процедуры.