Бьянка рассказала, какие отношения связывают ее с рэпером Серегой

Певица Бьянка в You Tube-шоу «Алена, блин!» рассказала, какие отношения ее связывают с рэп-исполнителем Серегой. Женщина рассказала, что никогда не состояла в отношениях с музыкантом. Об этом сообщили Nation News.

Бьянка отметила также, что слухи о том, что она отказалась от Евровидения из-за рэпера — ложь.

«Никакого романа не было. Честное слово. Я вообще не могу понять, почему так все думают, что между ним и мной … ты же видела его в жизни (обращается к Алене) … Ты же видела. Как он общается? Ты представляешь, чтобы мы с ним были бы вместе?» — отметила певица.

Она отметила, что Серега не в ее вкусе. Женщину не привлекает ни внешность рэпера, ни его интеллектуальный уровень. Однако при общении с музыкантом ей удалось получить новый опыт.

Ранее Бьянка принимала участие в Евровидении от Белоруссии в 2004 году и заняла 10-е место. Певица рассказала, что после выступления ей позвонил певец Стас Сацура с предложением петь бэки одному из его знакомых артистов. На протяжении следующего года она работала в тандеме с Серегой и обменивалась с ним музыкальным опытом.