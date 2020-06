Отметившая 56-летие Кортни Кокс показала себя в купальнике

В ролике звезда «Друзей» прыгает в бассейн в купальнике, а на фоне играет песня You Get What You Give.

«Изящно ныряю в следующий год», — так актриса подписала это видео.

За сутки ролик посмотрели более трех миллионов пользователей. Поклонники поздравили Кортни с днем рождения и оставили массу восторженных комментариев о ее фигуре.

Коллега Кокс по «Друзьям» Дженнифер Энистон также присоединилась к поздравлениям и выложила ее фото в сториз на своей странице.

Ранее актерский состав «Друзей» поучаствовал в челлендже All In. Знаменитости собирали средства на продукты для социально незащищенных групп населения.

Также в скором времени начнется работа над специальным эпизодом «Друзей», посвященном ситкому. Планировалось, что картина выйдет этой весной, однако пандемия коронавирусной инфекции нарушила планы киношников.