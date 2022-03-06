Актер Прилучный рассказал об убытках из-за отмены «Бэтмена» в России

На фоне ситуации с Украиной многие студии отказались от проката своих фильмов на территории России. В том числе в стране не покажут картины «Бэтмен» и «Морбиус». Популярный российский актер Павел Прилучный рассказал, какой ущерб понесут кинотеатры. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

По мнению актера, сейчас продюсерам из России необходимо заняться разработкой собственных проектов. Кроме того, Прилучный сослался на информацию портала «Бюллетень кинопрокатчика». Он подчеркнул, что из-за отмены премьер кинотеатры потеряют около пяти миллиардов рублей.

«Из-за отказа американских студий выпускать в российский прокат „Бэтмена“ и „Морбиуса“ кинотеатры недосчитаются в марте, по оценке „Бюллетень кинопрокатчика“, до 5 млрд руб. Потери сопоставимы с пиком пандемии», — написал Прилучный.

При этом актер заявил, что столь напряженный период является самым удачным для российских режиссеров. По мнению Прилучного, в условиях жестких ограничений отечественное кинопроизводство может заметно вырасти.