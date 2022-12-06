Эксклюзив 06 декабря 2022, 01:46 Отличаться от всех. Солист группы «Пицца» рассказал о своем подходе к созданию музыки Солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков рассказал о работе над песней «Мама не скучай»

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Солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков в программе «Тет-а-тет с Марусей» рассказал в интервью Марусе Михейчик, что с детства увлекался музыкой. К созданию песен он подходит таким образом, чтобы, по возможности, отличаться от всех. Когда музыкант услышал наработки композиции «Мама не скучай», которую затем исполнил вместе с российским исполнителем Natan, то решил, что обязательно должен принять участие в создание этой песни.

Говоря о музыке, Приказчиков вспомнил, как отец купил компьютер, но запретил играть на нем в игры. Вместо этого глава семьи установил там две программы, с помощью которых можно было обрабатывать звуки.

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«И я стал играть в это. Я стал играть в аранжировщика, я стал играть в битмейкера, как сейчас это говорится», — рассказал музыкант.

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После этого вокруг него собралось определенное комьюнити. Людям хотелось что-то исполнить, а у Сергей уже умел это делать. Он вырос в музыкальной семье и с детства любил музыку.

К созданию своих работ он подходит таким образом, чтобы по возможности ни у него, ни у кого-то еще такой музыки не было, чтобы он отличался от всех. При этом солист группы «Пицца» отметил, что сейчас, в основном, хип-хоп — это «такая одинаковая история», тоже самое можно услышать и на радио. Когда заказчик говорит, что хочет песню в таком стиле, то Сергей делает ее в общей сложности за сутки.

«Аранжировку за час, слова накинул с мелодией, ну за сутки будет эта песня», — поделился музыкант.

Чтобы песня была не похожей на те, что уже есть, может получиться что-то такое, что никто не поймет, поэтому приходится упрощать, объяснил он.

Когда Приказчиков услышал наработки песни «Мама не скучай», то решил, что обязательно должен принять участие в ее создание. С предложением о совместной работе ему написал российский исполнитель Natan (Натан Миров). Он сказал, что у него есть песня и предложил музыканту записать дуэт.

«Это одна из тех песен, о которых думаешь: „Почему не я ее начал писать?“» — отметил Сергей. Куплет к ней он написал очень быстро.