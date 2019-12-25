    25 декабря 2019, 07:29

    Открытку с Меган Маркл назвали худшим фотошопом в мире

    Александра Ломейко

    Рождественская открытка с Меган Маркл, принцем Гарри и их маленьким сыном вызвала споры в Сети. Лицо герцогини Сассекской вышло слишком четким, поэтому пользователи заподозрили фотошоп.

    Снимок был сделан придворными фотографами, уточнило издание Daily Mail. Меган и Гарри на нем находятся примерно на одном и том же расстоянии от младенца.

    Разница в фокусе на лицах принца Гарри и его супруги вызвала в Сети спор о том, есть ли в кадре фотошоп.

    Некоторые заявили, что дело не только в Меган: мол, над ее сыном Арчи тоже поработали в специальной программе.

    «Думаешь, твоему ребенку не хватает естественности? Ему точно нужен фотошоп?» — задались вопросом в Twitter.

    «Столько шума вокруг этого. Почему лицо принца Гарри размыто, а у Меган — нет? Плохой фотошоп. Это все», — писали в социальной сети.

    Пользователи назвали снимок «худшей фотографией в фотошопе», которую им когда-либо доводилось видеть.

    Праздновать Рождество семья герцога и герцогини Сассекских намерена с матерью Меган Маркл в Калифорнии.