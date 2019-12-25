Открытку с Меган Маркл назвали худшим фотошопом в мире

Рождественская открытка с Меган Маркл, принцем Гарри и их маленьким сыном вызвала споры в Сети. Лицо герцогини Сассекской вышло слишком четким, поэтому пользователи заподозрили фотошоп.

Снимок был сделан придворными фотографами, уточнило издание Daily Mail. Меган и Гарри на нем находятся примерно на одном и том же расстоянии от младенца.

Разница в фокусе на лицах принца Гарри и его супруги вызвала в Сети спор о том, есть ли в кадре фотошоп.

Некоторые заявили, что дело не только в Меган: мол, над ее сыном Арчи тоже поработали в специальной программе.

«Думаешь, твоему ребенку не хватает естественности? Ему точно нужен фотошоп?» — задались вопросом в Twitter.

«Столько шума вокруг этого. Почему лицо принца Гарри размыто, а у Меган — нет? Плохой фотошоп. Это все», — писали в социальной сети.

Пользователи назвали снимок «худшей фотографией в фотошопе», которую им когда-либо доводилось видеть.

Праздновать Рождество семья герцога и герцогини Сассекских намерена с матерью Меган Маркл в Калифорнии.