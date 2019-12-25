Открытку с Меган Маркл назвали худшим фотошопом в мире
Снимок был сделан придворными фотографами, уточнило издание Daily Mail. Меган и Гарри на нем находятся примерно на одном и том же расстоянии от младенца.
Разница в фокусе на лицах принца Гарри и его супруги вызвала в Сети спор о том, есть ли в кадре фотошоп.
Некоторые заявили, что дело не только в Меган: мол, над ее сыном Арчи тоже поработали в специальной программе.
«Думаешь, твоему ребенку не хватает естественности? Ему точно нужен фотошоп?» — задались вопросом в Twitter.
«Столько шума вокруг этого. Почему лицо принца Гарри размыто, а у Меган — нет? Плохой фотошоп. Это все», — писали в социальной сети.
Пользователи назвали снимок «худшей фотографией в фотошопе», которую им когда-либо доводилось видеть.
Праздновать Рождество семья герцога и герцогини Сассекских намерена с матерью Меган Маркл в Калифорнии.