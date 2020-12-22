«Открыла свой бизнес на Урале»: Кейт Бекинсейл высмеяла рекламу со своим фото
Актриса разместила на своей странице в Instagram фотографию грузовика, на тенте которого был ее снимок и реклама компании, которая занимается установкой видеонаблюдения.
«Итак, в продолжение недели неожиданных поворотов, я открыла на Урале бизнес по установке видеонаблюдения. На самом деле, это просто я в кузове с яйцами по-шотландски и киркой, но вперед, в атаку», — иронично подписала Бекинсейл фотографию.
В рекламе компании использовался постер к фильму «Другой мир: Войны крови», в котором Бекинсейл исполнила одну из главных ролей. Пост актрисы развеселил ее подписчиков, в частности он понравился российским пользователям соцсети. «Привет из России», «Отличный стартап», «Из России с любовью», «Спасибо за поддержку нашего малого бизнеса», писали пользователи, сопровождая свои комментариями различными смайлами.