Откровенный наряд жены Бибера на встрече с Макроном раскритиковали в Сети

Хейли Бибер пришла на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой в откровенном наряде, что сразу же подметили пользователи Сети. Свое мнение они высказали под снимком, который разместил муж модели — канадский певец Джастин Бибер.

После визита в Елисейский дворец, Джастин Бибер поделился снимком на своей странице в Instagram. На кадре он стоит в обнимку с супругой, президентом Франции и первой леди страны.

Все, кроме Хейли, одеты в строгие костюмы. Модель же выбрала для встречи с французским лидером костюм песочного цвета, который состоит из юбки-карандаша и слегка прикрывающего грудь топа. Образ завершают летние босоножки на тонких завязках, что деловым этикетом не приветствуется.

Некоторые СМИ все же назвали наряд Хейли Бибер стильным, но мнение пользователей Сети было другим. По их словам, модель выглядела так, будто только что вышла из ночного клуба. Подписчики певца посчитали, что на встречу с главой государства надо было прийти в более сдержанном наряде.

Знаменитые супруги на негативные комментарии не отреагировали.

В пресс-службе президента ранее рассказали, что Бибер попросил аудиенции. Макрон дал согласие на встречу с ним. Уточняется, что артист обсудил с президентом Франции вопросы, касающиеся молодежи.