Отказавшийся вакцинироваться актер Дулич умер от ковида

Актер Руслан Дулич скончался от коронавируса. Ему было 40 лет. Об этом рассказала певица Ирина Блат.

«<…> Ушел из жизни замечательный и преданный друг, талантливый актер и просто хороший человек — Руслан Дулич», — написала артистка на своей странице во «ВКонтакте» в ночь на 26 сентября. Она отметила, что актер до последнего не верил в вакцину и отрицал COVID-19.

Руслан Дулич начал сниматься в российских сериалах с 2013 года, отметило РИА ФАН. Его можно увидеть в таких проектах, как «Горюнов», «Выжить любой ценой», «Консультант», «На районе», «Свои» и многих других. Съемки в сериале «Тайны следствия» принесли актеру наибольшую популярность.

Накануне стало известно о смерти жены певца Прохора Шаляпина канадской миллионерши Татьяны Дэвис. Ей было 42 года. Причиной смерти женщины стала тяжелая форма ковида.

В начале августа Дэвис получила положительный результат теста на коронавирус. Несмотря на уговоры родных, новоиспеченная жена решила лечиться от ковида дома. Шаляпин вызвал супруге скорую, когда сатурация упала до 60%. К этому времени Дэвис уже не могла самостоятельно дышать. Врачи диагностировали у пациентки обширное поражение легких. В конце августа они подключили Дэвис к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.