Отказалась от карьеры и приняла ислам. Как живет выпускница «Фабрики звезд» Мария Алалыкина

В далеком 2002 году 19-летняя Мария Алалыкина начала стремительно делать карьеру певицы благодаря проекту «Фабрика звезд». Однако из-за проблем с учебой она успела сняться лишь в одном клипе группы «Фабрика» на нашумевшую песню «Про любовь», после чего срочно занялась учебой на факультете иностранных языков, откуда ее чуть не отчислили.

Вскоре же Мария встретила своего первого мужа, из-за которого сначала она приняла ислам, а после вместе с ним уехала в Дагестан.

«Не могу сказать, что была отдельная жизнь, потом случилось принятие ислама и началась другая. Скорее это постепенный путь, какие-то элементы уже присутствовали с детства, просто я не знала, что они исламские. Оформились внутренние ощущения — так было суждено, что я пришла, даже правильнее сказать, вернулась к религии», — рассказала Апалыкина в интервью изданию Стархит после своего перезда.

Супруги при этом скором развелись (по слухам ее муж изменил ей с подругой самой Марии), однако девушка не ушла от ислама.

Пресса всячески пыталась разузнать подробности лично жизни Марии, но недостаток информации привел к появлению сплетен разной степени правдивости, пока ее младшая сестра не успокоила журналистов коротким интервью.

Оказалось, что бывшая певица уже десять лет живет с новым мужем. «У нее очень хороший муж, любящий и заботливый», — рассказала Апалыкина младшая, опровергнув слухи о том, что ее муж якобы увез Марию в глухой аул. Тем не менее, город проживания сестры она не назвала, боясь излишнего внимания журналистов, которые многое бы отдали на интервью со звездой.