Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов признался, что в молодые годы испытывал сильную любовь к актрисе Алике Смеховой. Артиста процитировало РИА ФАН.

О неразделенной любви певец рассказал в рамках шоу «Звезды сошлись». Кроме него, на программу пришел фотограф, который был влюблен в актрису в школьные годы.

«У вас была платоническая детская любовь, а я-то в Алику влюбился, когда мне было 20 или даже 19 лет. И ты тогда меня слила. Я помню. Отказала мне в любви, вообще», — поделился Григорьев-Апполонов.

Сама Смехова объяснила свой отказ певцу тем, что тогда Григорьев-Апполонов был для нее чересчур юн. Отмечается, что разница в их возрасте составляет всего три года.