Поклонники не узнали «отфотошопленную» Марго Робби на обложке Vogue

Голливудская актриса Марго Робби удивила пользователей соцсетей своим новым образом. В фотосессии для британского Vogue ее не сразу смогли узнать.

30-летняя Робби известна по фильмам «Отряд самоубийц», «Тоня против всех», «Репортерша», «Две королевы» и другим.

В Vogue она появилась в образе из 1970-х, с распущенными прямыми волосами и неприметной косметикой. На обложку издания поместили ее фото в золотистом жакете от модного дома Chanel.

На другом фото она запечатлена на надувном матрасе в бассейне. На актрисе оранжевый сплошной купальник.

На третьем снимке Робби лежит в плетеном кресле. На ней белые плавки и теплый свитер. Она слушает плеер.

Пользователи Twitter посчитали, что актриса не похожа на саму себя.

«Слишком много ретуши. Ей это не нужно», — написала ThatsLife37.

«Она очень похожа на Шэрон Тейт на этих фото и была идеальным выбором, чтобы сыграть ее в „Однажды в Голливуде“. Красавица», — считает TZBSouthA.

«Лучше она выглядела в „Волке с Уолл-стрит“. С другой стороны, в фильме на ней было гораздо меньше одежды», — отметил tysen813.

Также пользователи обратили внимание, что фото сильно отредактированы в Photoshop.