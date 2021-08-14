Отец Жасмин умер от COVID-19 вслед за бабушкой певицы

Накануне певица Жасмин рассказала о том, что из-за коронавируса умерла ее бабушка. Сегодня пришла другая трагическая весть: представитель певицы сообщил изданию StarHit, что не стало и отца артистки.

Причиной смерти папы Жасмин тоже стал коронавирус. Лев Манахимов был балетмейстером, очень известным в Дагестане. Он руководил клубом «Пируэт», где учил молодежь танцевать лезгинку.

Льва Манахимова госпитализировали в Дербенте. Потом стало ясно, что нужен срочный перевод в Москву. Но осложнения от COVID-19 оказались слишком серьезными, медики не смогли спасти мужчину.

«Из Дербента его привезли в Москву уже с большим поражением легких. Врачи боролись за него, и мы верили в лучшее до последнего, но увы…», — сказал представитель Жасмин.

Пока сама артистка не прокомментировала потерю отца. Накануне она поделилась переживаниями из-за смерти бабушки. Жасмин рассказала, что ее родственница всегда отличалась хорошим здоровьем, и если бы не коронавирус, наверняка прожила бы еще много лет. По словам певицы, ее бабушка до последнего не теряла оптимизма и успевала заботиться обо всей своей большой семье.

Соболезнования Жасмин выражают многие коллеги по шоу-бизнесу. Ей написали Алсу, Анита Цой, Катя Лель, Зара и другие артисты.

Жасмин недавно рассказывала, что сильно поменяла свое отношение к роскоши. Раньше ей нравилось покупать дорогие украшения, антиквариат и посещать элитные рестораны. Но со временем артистка пришла к выводу, что правильнее жить экономно.