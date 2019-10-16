Отец Цоя отреагировал на скандал между Кормухиной и Гагариной из-за песни «Кукушка»

Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину. Певица считает, что Гагарина исполняет песню, используя аранжировку авторства Кормухиной и инструментальный фрагмент, сочиненный Алексеем Беловым.

Роберт Цой признался, что слышал песню «Кукушка» лишь в исполнении Полины Гагариной.

«Я не в курсе дела вообще, и мне без разницы. Не помню, честно говоря, кажется, в исполнении Гагариной я слышал песню. А кто такая Кормухина? Я не знаю ее… В первый раз слышу», — сказал отец Виктора Цоя.

В свою очередь, Ольга Кормухина отказалась комментировать ситуацию. Она заявила, что все сообщит на пресс-конференции 17 октября.