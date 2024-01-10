Эксклюзив 10 января 2024, 12:09 Отец Шарлота предложил дать арестованному певцу шанс Отец певца Шарлота назвал решение самарского суда об аресте сына надуманным РИА «Новости»

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Самарский суд постановил оставить певца Шарлота под арестом несмотря на то, что тот раскаялся в содеянном. Отец исполнителя Валерий в беседе с «360» призвал дать исполнителю шанс искупить свою вину с помощью творчества.

Мужчина отметил, что адвокат просил суд смягчить меру пресечения: поместить певца под домашний арест или выпустить под залог. По словам родственника подсудимого, сторона обвинения убедила суд в том, что Шарлот может сбежать, если его освободят из-под стражи.

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«Почему-то прокурор забыл, что существует возможность использовать браслет. Он утверждает, что подсудимый может сбежать куда-то. Понимаете, предвзятое отношение», — признался отец исполнителя.

Он назвал решение суда надуманным и напомнил, что его сын полностью раскаялся в поступках. Мужчина рассказал, что Шарлот полностью осознал вину и хочет доказать это делами.

«Человек покаялся, понимает, что он натворил. То, что не нужно было делать. Он готов помочь другим это не делать. Он готов отплатить своей стране чем только возможно», — объяснил отец певца.

Он предложил дать музыканту шанс продемонстрировать искренность своих слов с помощью творчества и работы.

«И ему надо дать такую возможность. А чтобы дать ему такую возможность, его надо вытащить из СИЗО, дать шанс. Такая точка зрения», — заключил отец подсудимого.

Ранее находящийся в СИЗО музыкант Шарлот направил патриарху Кириллу письмо с извинениями. Певец начал сочинять патриотические песни и заявил о желании провести концерты.