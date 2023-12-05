Знаменитости 05 декабря 2023, 08:34 Отец Сергея Гармаша попал в реанимацию из-за осложнений после операции Mash: отец актера Сергея Гармаша попал в реанимацию в Москве Актер Сергей Гармаш / РИА «Новости»

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Леонид Гармаш, 90-летний отец народного артиста России Сергея Гармаша, попал в реанимацию в Москве. У него возникли осложнения после перенесенной операции на тазобедренном суставе, написал Telegram-канал Mash.

По информации источника канала, Гармашу-старшему стало плохо накануне. Пенсионер заметил припухлость и покраснение в районе таза. В 2018 году ему протезировали левый тазобедренный сустав, но до недавнего времени жалоб на дискомфорт не было.

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В итоге Леонид Гармаш обратился к врачам, а те обнаружили на месте протеза абсцесс. Отца артиста вновь прооперировали. После хирургического вмешательства его направили в реанимационное отделение.

Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное. Позднее медики решили перевести Гармаша-старшего в стационар. Официально эти данные подтверждены не были.

Ранее сообщалось, что режиссер Александр Митта попал в реанимацию. С ноября он находится в Боткинской больнице в Москве.