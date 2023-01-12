Знаменитости 12 января 2023, 13:02 Отец певца Шарлота опроверг сообщения о его смерти Отец певца Шарлота поставил под сомнения сообщения о смерти исполнителя

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Сообщения о смерти тиктокера и певца Шарлота вряд ли соответствуют действительности, рассказал Telegram-каналу Shot отец исполнителя. Он добавил, что раньше его сын уже пугал своих поклонником суицидом, но после выяснилось, что это был розыгрыш.

Отец молодого человека напомнил журналистам, что в прошлом году Шарлот заявлял о готовящемся суициде. В итоге все обошлось, а случившееся он назвал фейком.

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В интервью изданию Lenta.ru мужчина рассказал, что давно не общался с сыном. По его словам, сам он живет в Самаре, а молодой человек в Санкт-Петербурге.

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«Ему уже звонили. Брат его звонил ему. Телефон не отвечает. Связи нет», — заявил отец исполнителя.

Ночью 12 января на верифицированной странице певца во «ВКонтакте» появились записи о смерти Шарлота. Там написали, что «Эдуард скончался» и «Приносим соболезнования». Через полчаса стала известна «дата похорон» — 7 февраля. В этот день молодой человек родился.

«Профиль создан для почитателей творчества данного исполнителя. Скорбим об Эдди», — написали в статусе певца.

Певец SHAMAN не стал играть на чувствах своих поклонников и просто поздравил их с Новым годом. Артист поблагодарил их за поддержку и пообещал радовать своим творчеством.