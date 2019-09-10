Отец отказался от опеки над Бритни Спирс

Отец американской певицы Бритни Спирс отказался от опекунства над дочерью, которое ему было предоставлено судом в 2008 году, после госпитализации дочери в психбольницу. Вместо Джейми Спирс представлять интересы певицы будет ее помощница Джоди Монтгомери.

Джейми Спирс подал 5 сентября прошение о временном освобождении его от опеки над дочерью. Он мотивировал свое ходатайство неважным состоянием собственного здоровья. Суд в Лос-Анджелесе удовлетворил просьбу опекуна и до 2020 года передал обязанности, которые до сих пор выполнял Спирс-старший, Джоди Монтгомери, помощнице певицы, сообщил сайт «Би-би-си».

Теперь у Монтгомери есть полномочия читать медицинские документы подопечной и круглосуточно контролировать ее охрану. Также опекун может разрешать или пресекать посещения певицы — например, запретить приходить к ней в гости всем, кроме адвоката Сэмюэля Ингэма. Юрист, кстати, тоже сохранил за собой право доступа к медицинской документации Спирс.

Отец певицы был опекуном дочери в течение 11 лет начиная с 2008 года. Тогда артистка попала в психбольницу и потеряла возможность заботиться о собственных детях.