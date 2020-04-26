Отец Нурмагомедова подтвердил, что попал в больницу с пневмонией

«Чувствую себя отлично, со мной все хорошо», — сказал Нурмагомедов-старший. По его словам, у него — подозрение на пневмонию, результаты теста на коронавирус пока не пришли.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал «360», что 57-летнего Нурмагомедова госпитализировали с симптомами гриппа. По его словам, мужчина заболел в горах, но несколько дней не хотел ехать в больницу. Его уговорили родственники. Как рассказал комментатор, в республике началась «эпидемия пневмонии, которую никто не называет коронавирусом».

Дагестанский спортивный комментатор Рамазан Рабаданов сообщил «360», что отец Хабиба Нурмагомедова находился в горах не случайно. Он строил парк для спортсменов.

Республика Дагестан — на шестом месте по количеству заразившихся инфекцией нового типа. Погибли 43 человека. Ранее сообщалось, что в Махачкале не смогли спасти беременную девушку с коронавирусом.