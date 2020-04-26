    26 апреля 2020, 11:51

    Отец Нурмагомедова подтвердил, что попал в больницу с пневмонией

    Эля Данилюк

    Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов, которого госпитализировали накануне в больницу Махачкалы, заявил ТАСС, что он в порядке — болезнь протекает не в тяжелой форме.

    «Чувствую себя отлично, со мной все хорошо», — сказал Нурмагомедов-старший. По его словам, у него — подозрение на пневмонию, результаты теста на коронавирус пока не пришли.

    Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал «360», что 57-летнего Нурмагомедова госпитализировали с симптомами гриппа. По его словам, мужчина заболел в горах, но несколько дней не хотел ехать в больницу. Его уговорили родственники. Как рассказал комментатор, в республике началась «эпидемия пневмонии, которую никто не называет коронавирусом».

    Дагестанский спортивный комментатор Рамазан Рабаданов сообщил «360», что отец Хабиба Нурмагомедова находился в горах не случайно. Он строил парк для спортсменов.

    Республика Дагестан — на шестом месте по количеству заразившихся инфекцией нового типа. Погибли 43 человека. Ранее сообщалось, что в Махачкале не смогли спасти беременную девушку с коронавирусом.