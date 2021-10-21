Отец Меган Маркл раскритиковал планы своего зятя

Отец Меган Маркл Томас раскритиковал идею принца Гарри выпустить мемуары. Об этом сообщила «ФедералПресс».

«Ничего, кроме жестокости и оскорбления королевы, там не будет. Все, что они делают, — это все ради денег», — отметил мужчина.

Информация о том, что принц Гарри работает над книгой о королевской семье, появилась летом этого года. Изданием займется Penguin Random House. За свое произведение принц сможет получить 20 миллионов долларов. Книга должна появиться в продаже уже в следующем году.