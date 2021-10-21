21 октября 2021, 14:20
Отец Меган Маркл раскритиковал планы своего зятя
Отец Меган Марк Томас осудил желание принца Гарри написать книгу
Отец Меган Маркл Томас раскритиковал идею принца Гарри выпустить мемуары. Об этом сообщила «ФедералПресс».
«Ничего, кроме жестокости и оскорбления королевы, там не будет. Все, что они делают, — это все ради денег», — отметил мужчина.
Информация о том, что принц Гарри работает над книгой о королевской семье, появилась летом этого года. Изданием займется Penguin Random House. За свое произведение принц сможет получить 20 миллионов долларов. Книга должна появиться в продаже уже в следующем году.