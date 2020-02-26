    26 февраля 2020, 13:05

    Отец Меган Маркл осудил дочь за высказывание о Елизавете II

    Дарья Морозова

    Недавно принц Гарри и Меган Маркл резко высказались о том, что королева Великобритании против использования бренда Sussex Royal. По их мнению, правительство страны не может запрещать использовать слово Royal за рубежом. Томас Маркл прокомментировал поведение четы Сассекских. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    Он сказал, что поведение дочери и ее мужа его обескуражило.

    «Я сейчас очень расстроен из-за Гарри и Меган. У них нет права говорить с королевой так, как они говорили. Я думаю, что это оскорбление королевы и британского народа», — заявил мистер Маркл.

    Также этот поступок не поняли ни британские подданые, ни просто пользователи интернета. Первые считают, что принц Гарри некрасиво ведет себя с королевой, которая до этого охотно шла компромиссы.

    В интернете появился термин Megxit по аналогии с Brexit. Пользователи бурно обсуждают поступок герцогов Сассекских и многие согласны с отцом Меган Маркл.

    «Почему принц Гарри рискует драгоценной связью со своей бабушкой и даже идет на оскорбления по поводу ее юрисдикции?», «Интересно то, что бессмыслица Гарри и Меган не погрузила монархию в кризис. Во всяком случае, это усилило поддержку людей Ее Величества», «Не понимаю, зачем Меган нужен ее титул, если они покинули королевскую семью?» — пишут они в Twitter.