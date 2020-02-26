Отец Меган Маркл осудил дочь за высказывание о Елизавете II

Он сказал, что поведение дочери и ее мужа его обескуражило.

«Я сейчас очень расстроен из-за Гарри и Меган. У них нет права говорить с королевой так, как они говорили. Я думаю, что это оскорбление королевы и британского народа», — заявил мистер Маркл.

Также этот поступок не поняли ни британские подданые, ни просто пользователи интернета. Первые считают, что принц Гарри некрасиво ведет себя с королевой, которая до этого охотно шла компромиссы.

В интернете появился термин Megxit по аналогии с Brexit. Пользователи бурно обсуждают поступок герцогов Сассекских и многие согласны с отцом Меган Маркл.

«Почему принц Гарри рискует драгоценной связью со своей бабушкой и даже идет на оскорбления по поводу ее юрисдикции?», «Интересно то, что бессмыслица Гарри и Меган не погрузила монархию в кризис. Во всяком случае, это усилило поддержку людей Ее Величества», «Не понимаю, зачем Меган нужен ее титул, если они покинули королевскую семью?» — пишут они в Twitter.