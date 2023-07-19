Знаменитости 19 июля 2023, 15:10 Отец Леонида Агутина попал в больницу Baza: отца певца Леонида Агутина госпитализировали со стенокардией в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отца певца и композитора Леонида Агутина положили в одну из московских клиник. Поэта-песенника Николая Агутина госпитализировали в кардиологическое отделение, сообщил Telegram-канал Baza.

Авторы канала указали, что отец артиста сам пришел в медучреждение. Агутин-старший пожаловался на утомляемость, боль в икроножных мышцах и беспокойный сон.

Реклама

Специалисты обнаружили у 88-летнего поэта-песенника стенокардию напряжения. Пациента положили в больницу под наблюдение.

Агутин-старший подтвердил в комментарии ТАСС, что попал в клинику. Отец певца назвал свою госпитализацию плановой и заверил, что с ним все в порядке.

«Все замечательно, все хорошо», — отметил поэт-песенник.

Леониду Агутину исполнилось 55 лет 16 июля. Отец композитора выступал на юбилее сына.

Проблемы с сердцем возникали у Николая Агутина и раньше. В 2006 году поэт-песенник перенес инфаркт.