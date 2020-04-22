Отец Кристины Орбакайте рассказал, какая у него пенсия

По словам Орбакаса, карантин он переживает в Вильнюсе. Ранее артист планировал приехать в Москву, однако коронавирус помешал его планам.

«Тут моя родина, и есть где остановиться. Поэтому я особенно не переживаю. Пенсию получаю от России — 20 тысяч рублей. Надбавка за инвалидность II группы — тысяча. Здесь это считается не очень много. Да и когда рубль упал, на нас сильно сказалось, ведь цены-то в евро», — объяснил он.

Миколас добавил, что его супруга Марина, с которой они женаты уже 36-й год, также не работает и живет на пенсию. Марина такая же артистка цирка, как и Миколас.

«Кристина меня не оставляет, помогает. Дочь есть дочь. Видимся и с ней, и с внучкой Клавой с помощью современных технических средств, разговариваем, поддерживаем тесную связь», — признался бывший муж Пугачевой.

Он добавил, что у него прекрасное настроение, и он ждет улучшения ситуации.

Алла Пугачева и Миколас Орбакас состояли в браке с 1969 по 1973 год, напомнила «Газета.ru».