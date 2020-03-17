Отец Юлии Началовой: памятник на могиле певицы появится к концу мая

По словам Виктора Началова, памятник на могиле сделают простой.

«Памятник уже делается, он будет поставлен ближе к концу мая. Гранитный памятник с портретом. Скромненький, но со вкусом», — уточнил отец знаменитости.

Ранее актриса Марина Орлова поделилась подробностями о съемках фильма про Юлию Началову. Документальную драму покажут в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.