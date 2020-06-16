    16 июня 2020, 20:15

    Отец Фриске: Жанна была большой умничкой и всегда меня поражала

    Артур Блянихов

    Накануне в связи с пятилетней годовщиной со дня смерти певицы Жанны Фриске корреспондент ИА Nation News отправился на Николо-Архангельское кладбище Москвы, чтобы почтить память артистки.

    «Жанна всегда меня поражала. Она вообще была большой умничкой», — признался отец Фриске Владимир Копылов.

    По его словам, любимой конфетой Фриске была халва в шоколаде. Те, кто знает об этом, приносят на ее могилу именно это лакомство.