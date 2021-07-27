Отец Фриске прокомментировал фото Шепелева вместе с внуком Платоном

По словам отца покойной Жанны Фриске Владимира, телеведущий Дмитрий Шепелев просто хочет быть в тренде. Его недавнее фото с сыном Платном тому доказательство. Интервью с отцом российском певицы приводит сайт News.ru.

одавал фотографии его умершей доери, когда онаболела, то теперь начал продавать фото с внуком Платоном. Сумму, за которую можно было раскрыть лицо мальчика, мужчина не знает, но заверяет, что внук обязательно вернется к нему.

Накануне Дмитрий Шепелев показал своего сына крупным планом в Instagram впервые. Хотя ранее телеведущий принял решение не публиковать фото с ребенком в соцетях. По словам отца Шепелева, Платон нуждался в защите от посторонних глаз.