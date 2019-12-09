Отец Фриске обвинил Шепелева в растрате наследства сына

После смерти певицы Жанны Фриске ее семья продала квартиру в Майями за 30 миллионов рублей и отказалась от своей части денег в пользу сына исполнительницы. Позже средства начал снимать со счета вдовец артистки Дмитрий Шепелев. Об этом рассказал отец покойной Владимир Фриске.

«По закону ее (сумму от продажи квартиры — прим. ред.) нужно было поделить между родителями владелицы и Шепелевым — как официальным опекуном ее сына. Однако мы с женой Ольгой отказались от доли в пользу внука, но с жестким условием, что деньги никто трогать не будет до 18-летия Платона», — объяснил Фриске изданию StarHit.

Поклонники обсуждают комнату сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Подробнее

По его словам, родственники певицы получили отчет, согласно которому Шепелев начал снимать деньги со счета. Сначала он взял около двух миллионов на услуги адвокатов, а затем почти три миллиона на школьные нужды сына.

«За годовое обучение шестилетнего мальчика в нулевом классе он заплатил полтора миллиона рублей! Где вы видели такие школы, пусть даже элитные?» — отметил Владимир Фриске.

Он добавил, что юристы семьи считают, что телеведущий тратит не все деньги на Платона, а часть «кладет себе в карман».

Дмитрий Шепелев был гражданским мужем Жанны Фриске. Пара родила маленького Платона 7 апреля 2013 года.