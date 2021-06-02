Отец Филиппа Киркорова дал напутствие молодым исполнителям

Бедрос Киркоров отметил свой 89-й день рождения. Артист рассказал, как начиналась его творческая карьера, а также дал несколько советов молодым исполнителям. Об этом сообщило агентство Nаtiоn Nеws.

Филипп Киркоров поздравил отца с днем hождения на своей странице в Instagram. Певец отметил, что отец всегда являлся для него другом, советником и «Главным Человеком». В трогательном видеоролике показана нарезка совместных фотографий. Видеоряд сопровождает песня «Синьорина» в исполнении Бедроса Киркорова.

Бедрос Киркоров отпраздновал день hождения в кругу близких людей. На праздновании присутствовали сын, жена, внуки и приятели музыканта. Киркоров-старший отметил, что на протяжении всего дня ему поступало множество звонков и сообщений с поздравлениями.

«Было приятно, что мои старые друзья все еще помнят, некоторые ленинградские тоже. Я начал с Ленинграда. Гастроли с Эдди Рознером, Леонидом Утесовым. Для меня и для Филиппа — Москва и Ленинград — это города, давшие нам путь в искусстве», — рассказал артист.

Также исполнитель дал несколько советов артистам, которые только начинают свою карьеру. По его словам, главное в творчестве — постоянное обучение, индивидуальность и работа над образом и творчеством.

«Не стоит забывать русские песни, романсы наших старых исполнителей!» — добавил музыкант.