Отец Эми Уайнхаус осудил выпуск фильма о певице

Отец певицы Эми Уайнхаус осудил создание фильма о дочери. Об этом сообщило TMZ.

Созданием фильма решила заняться компания Halcyon Studios. За основу сюжета должна была лечь книга писательницы Дафны Барак «Спасти Эми». Однако отец певицы выступил против этой инициативы, так как на данный момент сам занимается съемками картины о дочери.

«Такое на 100 процентов запрещено», — заявил Митч Уайнхаус, когда речь зашла о проекте Halcyon Studios.

При этом мужчина обладает всеми правами на интеллектуальную собственность покойной певицы, передала «Газета.ru».

Эми получила свою известность благодаря необычному тембру голоса и эксцентричным исполнением. В свих песнях девушка смешивала разные жанры, включая R&B, соул и джаз. Ее признали одной из ведущих британских исполнительниц 2000-х годов. Знаменитость погибла в июле 2011 года в результате сердечного приступа. Болезнь спровоцировала алкогольная интоксикация. Погибшей певице было всего 27 лет.